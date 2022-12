Um em cada dez jovens joga a dinheiro online quatro horas por dia

Um em cada dez jovens de 18 anos inquiridos no Dia da Defesa Nacional, no ano passado, admitiram participar em jogos de apostas online quatro ou mais horas por dia. A conclusão é do estudo realizado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) do Ministério da Saúde.

"São os rapazes, os jovens com escolaridade mais baixa (até ao 9.º ano) e os jovens que trabalham (a tempo inteiro ou trabalhadores-estudantes) que, em 2021, mais referem apostar online", revela o estudo "Comportamentos aditivos aos 18 anos", que abrangeu um universo de 70 374 jovens.

A equipa de investigadores concluiu, contudo, que, em comparação com 2019, todos os subgrupos analisados reduziram para 1% o uso da internet para apostar a dinheiro seis ou mais horas por dia por semana. "Esta diminuição é mais expressiva entre os jovens desempregados (de 18% em 2019 para 12% em 2021) e nas raparigas (de 13% em 2019 para 7% em 2021)."