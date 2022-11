Um fio de algodão que nasce do desperdício

Valérius 360 aposta na circularidade da cadeia têxtil e cria novos materiais mais sustentáveis e ecológicos.

Do exterior é quase impossível perceber que da imponente fábrica da Valérius 360, com 22 mil metros quadrados, sai um fio de algodão reciclado, que quer fazer jus a uma nova máxima: de que nem tudo o que se faz na indústria é poluente ou de que é possível minimizar o impacto. O projeto de circularidade da Valérius Têxteis produz fibra a partir do desperdício têxtil das fábricas do grupo e dos concorrentes.

"O desperdício tem de ser recolhido em determinadas condições: livre de contaminantes, separado por cores, composições e estruturas. Fazemos, depois, uma segunda seleção", explica Eugénia Teixeira, responsável de sustentabilidade e circularidade da Valérius 360.