Um gesto de "valor incalculável" que preenche quem doa

Inspirada há vários anos a doar sangue pelo pai, Patrícia Duarte incute agora este gesto nos seus dois filhos, que a acompanharam ao Hospital de S. João (Porto), na manhã de sexta-feira. Há sete anos que não o fazia, por questões de saúde, mas a vontade de contribuir, "pelas causas, pelas pessoas que precisam de sangue", foi mais forte.

Patrícia Duarte, 36 anos, regressou ao Banco de Sangue do Hospital S. João, a unidade hospitalar campeã de colheitas de sangue. O hospital obteve 18 402 unidades em 2021, mais 7323 unidades do que o Centro Hospital e Universitário de Coimbra, que surge em segundo lugar [ver infografia]. Mesmo em ano de pandemia, o S. João manteve as dádivas constantes nos últimos anos, realçou a diretora do Serviço de Imuno-Hemoterapia.

O segredo, revelou ao JN Maria do Carmo Koch, passa por manter uma relação próxima com os dadores, contactando-os e disponibilizando informação, através de mensagens e emails.