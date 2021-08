Um louvor aos profissionais do INEM no dia em que faz 40 anos

Rui Abreu Hoje às 20:12 Facebook

O Conselho Diretivo do INEM emitiu um louvor ao Instituto Nacional de Emergência Médica de "reconhecimento a todos os profissionais que trabalham ou trabalharam no INEM", através de uma publicação em Diário da República.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi criado no dia 3 de agosto de 1981 "com a missão de instalar e gerir um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), capaz de prestar de forma estruturada cuidados de emergência médica pré-hospitalar a todas as pessoas vítimas de acidente ou doença súbita", pode-se ler no louvor publicado em DRE e assinado pela diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Teresa de Almeida Augusto..

O site do Serviço Nacional de Saúde (SNS) também publicou um comunicado em que agradece ao INEM que, juntamente com os seus parceiros, tem "contribuindo para a prossecução do principal desígnio e missão do INEM: salvar vidas".

O comunicado do site do SNS salienta que "volvidos 40 anos após a sua criação, o INEM continua a ser uma das instituições públicas com maior credibilidade, confiança e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados, diariamente, para dar resposta às necessidades em saúde e cuidados de emergência médica".

Além dos meios dos parceiros, nomeadamente Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, Portugal conta com mais de 150 meios operados diretamente pelo INEM: 4 helicópteros de emergência médica (HEM), 44 viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER), 4 de transporte inter-hospitalar pediátrico (TIP), 40 ambulâncias de suporte imediato de vida(SIV), 56 ambulâncias de emergência médica, 8 motociclos de emergência médica e 4 unidades móveis de intervenção psicológica de emergência (UMIPE), tripulados por uma equipa de profissionais, entre médicos, enfermeiros, eécnicos de emergência pré-hospitalar, psicólogos e pilotos.