Um mergulho no mundo virtual para controlar a dor no trabalho de parto

Projeto de investigação desenvolvido no Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, avalia o efeito das experiências imersivas na redução da ansiedade e dos níveis de dor da parturiente.

Naquela posição, a meio caminho entre o deitado e o sentado, as mãos pousadas sobre a barriga empinada, Catarina levanta e baixa a cabeça, lentamente, a absorver as imagens que a rodeiam. Interage com animais junto a um riacho, aprecia a limpidez da água, o brilho das madeiras, enrosca-se na manta pousada nas pernas e quase sente o cheiro a café daquela chávena junto à lareira. Os óculos de realidade virtual cobrem-lhe quase todo o rosto e conduzem-na numa experiência imersiva que reduz a ansiedade e ajuda a controlar a dor durante o trabalho de parto.