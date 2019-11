Um mês depois das eleições cartazes ainda persistem

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 10:07 Facebook

Um mês depois das eleições legislativas, continuam a ser muitos os cartazes de propaganda política espalhados pelo país. Embora a lei não estabeleça qualquer prazo para a remoção das estruturas, a maioria dos partidos garante que a conclusão dessa operação está para breve.

Das dez forças políticas que responderam às questões colocadas pelo JN, quatro (PS, CDS, IL e PDR) dizem que a remoção dos cartazes está a cargo de empresas contratadas para o efeito. Outras tantas (BE, Chega, Livre e Nós, Cidadãos) garantem que o processo esteve ou está a cargo de apoiantes do partido. CDU e PAN não responderam a essa questão e o PSD foi o único partido com representação parlamentar a não responder às tentativas de contacto.