Um milhão de doses de reforço administradas em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou esta sexta-feira que Portugal já administrou um milhão de doses de reforço da vacina contra a covid-19 e cerca de 1,8 milhões de doses da vacina contra a gripe. Centros de vacinação estarão abertos, este fim de semana, para dar resposta à intensificação do processo.

Em comunicado enviado às redações, a DGS avançou que só na quinta-feira foi possível administrar mais de 110 mil vacinas, 60 mil contra o novo coronavírus e mais de 50.800 contra a gripe.

Face ao aumento do número de pessoas elegíveis para a dose de reforço, "que ronda agora 1,8 milhões de pessoas com 65 ou mais anos", haverá, nos próximos dias, "uma intensificação do ritmo de vacinação". Durante o fim de semana, os centros de vacinação do país estarão, por isso, abertos, "para vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local".