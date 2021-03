Um milhão de testes rápidos para Portugal

Ana Gaspar Hoje às 16:44 Facebook

Portugal vai receber mais de um milhão de testes rápidos de antigénio, no âmbito de um acordo-quadro da União Europeia. Vão ser distribuídos pelas Administrações Regionais de Saúde.

A Comissão Europeia disponibilizou 100 milhões de euros para a compra de testes rápidos de antigénio (TRAg) ao SARS-CoV-2. Serão adquiridos cerca de 20 milhões de dispositivos, e caberá a Portugal receber 1.025.219 unidades.

Em comunicado, o Ministério da Saúde explicou que a distribuição dos testes pelos vários países da União Europeia, no âmbito deste acordo-quadro, foi definida pelo Centro Europeu de de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Os testes serão alocados à Reserva Estratégica Nacional e distribuídos pelas várias Administrações Regionais de Saúde (ARS).

A tutela adiantou que um primeiro lote, com cerca de 750 mil testes, será entregue faseadamente durante as próximas três semanas, de acordo com as necessidades e situação epidemiológica de cada uma das ARS.

Os resultados dos TRAg são conhecidos em cerca de 15 minutos.