Um morto no quarto dia seguido com mais de mil casos de covid-19

Portugal reportou, este sábado, um óbito e 1183 novos casos de covid-19. Junho já tem mais infeções que maio ou abril.

Depois de, no passado sábado, 12 de junho, ter contabilizado 789 casos de infeção por SARS-CoV-2 e um óbito, o país regista hoje 1183 infetados e uma morte associada à covid-19.

É o quarto dia seguido com mais de mil casos diários, depois dos 1350 de quarta-feira, a que se seguiram 1233 na quinta e uma subida para 1298 na sexta. Sábado junta mais 1183 ao total do mês de junho, que som já 15016 infeções, mais do que o total de maio (14771) ou de abril (14771).

Nos hospitais, o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), reporta uma descida do total de internados, para 389 (menos dois), mas uma subida entre os doentes mais graves, com 99 pessoas agora internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais cinco do que ontem.

De acordo com os dados, o total de casos ativos aumentou em 298, para 27723, enquanto os contactos sob vigilância são agora 37701, mais 1026 do que ontem. Nas últimas 24 horas, 884 pessoas foram consideradas como recuperadas da doença - 819324 desde o início da pandemia.

Segundo o boletim da DGS, a única vítima mortal, registada no Algarve, era uma mulher, com mais de 80 anos, de longe a faixa etária mais afetada pela mortalidade da covid-19, com 65% do total de óbitos a nível nacional.

À semelhança do que tem sucedido nas últimas semanas, a Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria dos novos casos de covid-19. Cerca de um terço (64%) das 1183 infeções registadas nas últimas 24 horas foram reportadas no entorno da capital portuguesa, que acumula 330396 casos positivos, e 7237 óbitos, desde o início da pandemia.

A Região Norte somou mais 181 casos, menos sete que os 194 de ontem, mantendo-se perto das 200 infeções pelo quinto dia seguido. A zona mais setentrional do país acumula 343381 positivos e 5361 óbitos desde o início da pandemia.

A terceira zona do país mais afetada pela pandemia, a Região Centro, reportou 87 novos casos, para um total de 120935 infeções, das quais resultaram 3025 óbitos, desde o início da pandemia.

A Região do Algarve é a quarta mais afetada pela pandemia nas últimas 24 horas, reportando 71 novas infeções e um óbito. A zona do extremos sul de Portugal ultrapassou a barreira dos 23 mil casos positivos desde o início da pandemia, registando o quarto dia segundo com números próximos da centena e em linha com os dados de meados de fevereiro, numa altura em que o país estava a recuperar do negro mês de janeiro, de longe o mais letal em termos de pandemia, com 5576 vidas perdidas para a covid-19.

Nas ilhas, destaque para os 37 novos casos nos Açores (5927 e 33 óbitos desde o início da pandemia, enquanto a Madeira acumula 69 mortes e 9887 infeções (10 nas últimas 24 horas).