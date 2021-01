Um pesado caderno de encargos nos seis meses de presidência

Alfredo Maia Hoje às 13:54 Facebook

Direitos sociais, pacto das migrações, reforma da PAC e lei do Clima são alguns dos dossiês da liderança portuguesa.

Portugal inicia hoje a sua quarta presidência rotativa, até ao final de junho, do Conselho da União Europeia com uma agenda carregada de ambições e de tarefas pesadas. O combate à pandemia de covid-19, com a vacinação universal gratuita dos europeus, a conclusão dos 40 regulamentos do novo Quadro Financeiro Plurianual (um milhão de milhões de euros) e a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (750 mil milhões de euros, cuja primeira fatia de 10% chega no primeiro semestre) são as imediatas.

Entre as ambições, está a aprovação do Plano de Ação, na Cimeira Social de 7 e 8 de maio no Porto, para levar à prática o Pilar dos Direitos Sociais, aprovado em 2017. Cabe à ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, conduzir o debate. Mas há obstáculos, como a resistência a uma diretiva regulamentar sobre salário mínimo nacional em toda a União.