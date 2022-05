Um quarto dos médicos do SNS quer sair ou acumular com privado

Inês Schreck Hoje às 17:43 Facebook

Mais de dois terços dos médicos (67%) que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão pouco ou nada satisfeitos com o setor e a vontade de bater com a porta é muita: nos próximos doze meses, mais de um quarto (26%) dos clínicos tenciona deixar a unidade de saúde onde trabalha ou conjugar com a clínica privada.

O estudo "Fatores de decisão na carreira médica", realizado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), apresentado ontem, espelha o descontentamento dos médicos que trabalham no SNS por oposição aos que exercem no setor privado, mas também as expectativas dos futuros médicos. Que, confirma-se agora, vão muito para lá da atividade clínica.

As razões do descontentamento no SNS não deixam margem para dúvidas:75% apontaram a remuneração base como principal motivo de insatisfação;63% a carência de recursos humanos e/ou equipamentos;e 47% identificaram o excesso de doentes com impacto no tempo e na qualidade.