Um quinto das pessoas com depressão não reage aos tratamentos

Em determinado momento da sua vida, cerca de 15% das pessoas vão desenvolver depressão para a qual há várias formas de tratamento. Porém, estima-se que cerca de 20% das pessoas com Perturbação Depressiva Major (PDM) não responde bem aos tratamentos.

As conclusões são de dois estudos, promovidos pela farmacêutica Janssen EMEA, com participação de elementos da Unidade de Neuropsiquiatria da Champalimaud Research e do Centro Clínico Champalimaud (CCC).

Os resultados, publicados esta terça-feira na ScienceDirect, plataforma de revistas científicas, indicam que pelo menos uma em cada 66 pessoas sofre de Depressão Resistente ao Tratamento (DRT). A DRT manifesta-se quando um doente apresenta um "episódio depressivo que não responde a, pelo menos, duas formas diferentes de tratamento disponíveis".

Os estudos observacionais examinaram a forma como a Depressão Resistente ao Tratamento (DRT) pode afetar a vida de quem sofre com esta "condição surpreendentemente comum", pode ler-se no comunicado enviado pela Fundação Champalimaud à imprensa.

Esta condição afeta muito a vida dos doentes a nível pessoal e profissional pois "coloca uma enorme pressão - tanto social como económica - sobre os doentes, as suas famílias, as unidades de saúde que os tratam e a sociedade em geral".

Uma necessidade urgente

A conclusão do estudo "não foi surpreendente", diz o comunicado da Fundação Champalimaud. "O impacto que a DRT tem nos doentes é muito elevado, com relatos de prejuízo funcional substancial e redução da qualidade de vida. Para além disso, os tratamentos realizados durante o estudo foram, para a maioria dos doentes nos diversos centros que participaram, muito ineficazes, provocando pouca ou mesmo nenhuma melhoria ao longo do tempo".

O estudo foi realizado com uma amostra de 411 doentes, provenientes de sete países europeus, que estavam a começar o tratamento para a DRT. Muitos dos doentes envolvidos neste estudo estavam em Portugal, em acompanhamento no Centro Champalimaud.

"Os resultados deste estudo, embora esperados, evidenciam que existe uma necessidade real para investigar e desenvolver tratamentos para os doentes que sofrem de DRT, e um entendimento de que esta é uma preocupação muito mais comum e urgente do que muitos imaginam", afirmou Albino Oliveira-Maia, diretor da Unidade de Neuropsiquiatria do CCC e Coordenador Nacional do estudo em Portugal.