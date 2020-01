Um terço dos municípios têm dentista nos centros de saúde

Inês Schreck Hoje às 09:26 Facebook

Até 2023, todos os municípios deverão ter dentista nos centros de saúde. Por ora, a cobertura atinge 91 (33%) dos 278 concelhos do continente. Este ano, o Orçamento do Estado prevê 1,8 milhões de euros para alargar as respostas de saúde oral a mais 20 localidades.

O projeto para disponibilizar dentistas nos cuidados primários nasceu na anterior legislatura e assenta na parceria com as autarquias, que assumem a despesa com a cadeira de dentista e o equipamento.

No caso de Valongo, os dois gabinetes inaugurados ontem pela ministra da Saúde - para dar resposta às populações de Ermesinde/Alfena e de Valongo/Sobrado - custaram 90 mil euros, adiantou o presidente da Câmara. O Ministério da Saúde responsabiliza-se pela contratação dos profissionais.