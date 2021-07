Uma casa com dois inimigos invisíveis

Alexandra Figueira Hoje às 07:13 Facebook

À primeira vista, parece uma casa de bonecas, mas as térmitas corroem a estrutura pré-fabricada e o amianto no telhado não os deixa descansar.

É preciso olhar com atenção, mas as instruções de José Castanheira vão revelando uma parte do telhado de amianto já abaulada e vários remendos nas telhas. Por que razão o telhado dá sinais de ceder não sabe, mas poderá ter a ver com os pilares que sustentam a casa pré-fabricada. É que há anos que a estrutura de madeira é atacada por térmitas, uma praga de que nunca se conseguiu ver livre, por mais obras e desinfestações que fizesse. O relatório da inspeção feita pela Matosinhos Habit é claro: a casa sofre de problemas graves na estrutura e muito graves na cobertura e as obras de recuperação enquadram-se no 1.º Direito.