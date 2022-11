Uma centena de autarcas do PSD vão ter "aulas" durante três dias

Hermana Cruz Hoje às 18:34 Facebook

Depois de três anos de interrupção por causa da pandemia, a Academia do Poder Local do PSD regressa, pela primeira vez, fora da Guarda. Durante três dias, uma centena de autarcas sociais-democratas vão ter "aulas" nas Caldas da Rainha, contando com "professores" como o socialista Álvaro Beleza, o ex-líder do partido Luís Marques Mendes e um dos atuais vice-presidentes António Leitão Amaro.

Segundo o presidente dos Autarcas Sociais-Democratas (ASD), Hélder Sousa Silva, a maioria dos participantes da Academia do Poder Local, que decorre entre esta sexta-feira e domingo, são autarcas pela primeira vez.

"São essencialmente autarcas jovens e em primeiro mandato, o que é um bom prenúncio do que se pretende que aconteça com a edição deste ano da Academia", considera Hélder Sousa Silva, referindo que o programa foi pensado precisamente nos novos eleitos nas autárquicas de 26 de setembro de 2021 que tinham manifestado junto dos ASD vontade de terem formação.