Uma distinção que já se tornou tradição

Já é habitual a Escola Secundária Infanta Dona Maria ser o melhor estabelecimento público do distrito de Coimbra e, em alguns anos, foi até o primeiro a nível nacional. No último ano letivo, a média das notas dos exames nacionais subiu e a diretora, Cristina Ferrão, admite ter perdido a conta aos 20 a Matemática dos alunos da escola. Resultados explicados com os objetivos definidos pelos alunos e o contexto socioeconómico destes.

"O nosso público-alvo é bastante bom, oriundo de agregados familiares com condições socioeconómicas estáveis. Muitos dos nossos alunos definem, desde o 10.º ano, a vontade de ir para Medicina, sendo que também está a crescer o interesse em Engenharia Aeroespacial", explica Cristina Ferrão.

A dirigir a escola desde 2018, a diretora destaca a elevada procura, apesar de haver vários estabelecimentos, públicos e privados, nas imediações. "Não chegamos para as encomendas. Temos muito mais procura do que oferta", aponta. A Infanta Dona Maria tem, atualmente, 900 alunos, entre o 7.º e o 12.º anos.