Uma em cada cinco crianças e jovens vive em risco de pobreza

Marisa Silva Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de um em cada cinco crianças e jovens com menos de 18 anos viviam, no ano passado, em risco de pobreza ou exclusão social. Eram 339 mil menores, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Os números mostram, ainda, que 20,1% da população portuguesa encontrava-se em risco de pobreza. Trata-se de menos 2,3% face a 2021 e de cerca de dois milhões de pessoas naquela condição, colocando Portugal na 12.ª posição dos países europeus e abaixo da média da União Europeia.

Segundo o gabinete de estatísticas europeu, o risco de pobreza e exclusão social pesava mais sobre as mulheres: no ano passado: eram 20,7% estavam naquela condição, contra 19% dos homens.

Quanto às crianças e jovens abaixo dos 18 anos, são 339 mil em risco, com a taxa a diminuir dos 22,9% em 2021 para os 20,7% no ano passado. Esmiuçando por grupos etários, 23,4% das crianças entre os 11 e 15 anos estavam naquela condição, contra 17,6% dos menores abaixo dos seis anos.

PUB

Os dados apontam, ainda, que quanto maior for o nível de escolaridade dos pais, menor é o risco de pobreza e exclusão social. Vejamos os números: o risco é de 48,7% nos menores cujos pais frequentaram apenas o ensino primário ou não concluíram o ensino secundário. A taxa recua para 20,4% nos casos em que os progenitores terminaram o secundário e cai para 5,9% quando os pais frequentaram o ensino superior.

In 2022, 95.3 million people in the EU (22% of the population) were at risk of poverty or social exclusion.



Highest in:

Romania (34%)

Bulgaria (32%)

Greece and Spain (both 26%)



Lowest in:

Czechia (12%)

Slovenia (13%)

Poland (16%)



https://t.co/jpWgEd1joo pic.twitter.com/Q8eg0Z1tOs - EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 14, 2023

No que toca aos idosos, houve uma diminuição na taxa de risco de pobreza. Cerca de 17% das pessoas com mais de 65 anos estavam nessa condição no ano passado. São 417 mil pessoas, menos 3,1 pontos percentuais face a 2021.

Olhando para os dados globais na União Europeia, no ano passado, 95,3 milhões de pessoas encontravam-se em risco de pobreza ou exclusão social. Estavam inseridas em agregados familiares com intensidade laboral muito reduzida, em risco de pobreza ou com uma privação severa material ou social. Trata-se de 21,6% da população, sendo que esta taxa se manteve praticamente inalterada face a 2021. Portugal encontrava-se com uma taxa de 20,1%, ou seja, inferior à média da União Europeia.

O risco de pobreza e exclusão social baixou em #Portugal, em 2022, e o nosso país encontra-se agora abaixo da média da União Europeia, revela o @EU_Eurostat. É a taxa mais baixa desde 2015. Saiba mais em https://t.co/37K4nLXQD9 pic.twitter.com/WChxqog298 - República Portuguesa (@govpt) June 14, 2023

Entre os estados-membros com maiores taxas de risco constam a Roménia, a Bulgária, a Grécia e Espanha. Em contrapartida, os países com menor risco são a República Checa, a Eslovénia e a Polónia.