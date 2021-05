Uma escola que é refúgio e trampolim

Fernanda Pinto Hoje às 00:01 Facebook

Na Escola Básica e Secundária de Airães não há "toques" para entrar ou sair das aulas. Naquela que é a terceira pública do país com melhores resultados, que se destaca no ranking da equidade e que é a mais bem classificada da região do Tâmega e Sousa, os bons resultados conseguidos são justificados pelo "ambiente familiar", proximidade e por um trabalho conjunto entre professores, alunos e a família.

"Conhecemos os alunos e as dificuldades a nível social e económico. Os pais olham para a escola como um refúgio e um trampolim", reconhece Mário Morgado, diretor do Agrupamento de Escolas de Airães, falando de uma região onde ainda é preciso combater as baixas expetativas.

Apesar de estes serem "alunos da pandemia", o responsável acreditava nos bons resultados, até porque se apostou em preparação específica para os exames. A escola dá apoio suplementar e coloca professores coadjuvantes nas disciplinas em que há mais insucesso. "Temos apostado muito em clubes e projectos, como o Erasmus. Em dar-lhes asas, mundo e equidade. Uma escola não é só para aprender. É preciso abrir horizontes", afirma Mónica Cunha, professora de Inglês e coordenadora de projetos escolares, lembrando que a escola está numa zona rural.