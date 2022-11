Uma lanterna para "alumiar" o caminho de Paulo Raimundo à frente do PCP

Teixeira Correia Hoje às 21:10 Facebook

A família do novo secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), residente na aldeia de Mombeja, no concelho de Beja, foi apanhada de surpresa com a escolha de Paulo Raimundo para o principal cargo dos comunistas. Também os cerca de 300 habitantes da aldeia ficaram admirados quando a fotografia apareceu nas televisões e identificaram o "filho do José Narciso" que, de vez quando, vem à aldeia. A última visita aconteceu no ano passado quando marcou presença no funeral de um primo-irmão.

Mário Narciso Raimundo, de 69 aos, tio e padrinho de batismo de Paulo Raimundo, de seu nome completo Paulo Alexandre Raimundo Cantigas Narciso, contou ao JN que chorou quando o viu na televisão. "Além de sobrinho, é meu afilhado e é um orgulho. O Paulo foi batizado aqui em Mombeja", disse, lembrando que na juventude era "um jovem pacato e inteligente e muito aguerrido pela política e pelo partido".

O antigo canalizador reformado, que passa o tempo a fazer objetos em lata, a maioria como artesanato, ainda não falou com Paulo Raimundo depois de saber das notícias, mas Mário Narciso, como é conhecido, já pensou no sobrinho/afilhado: "vou oferecer-lhe uma lanterna de cavalariça para lhe alumiar o caminho do sucesso e convidá-lo para comermos um cozido de grão aqui no Centro de Convívio da aldeia".