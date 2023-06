"Uma pessoa que mata um animal pode matar uma pessoa". Provedora do Animal quer travar ciclo de violência

Diana Morais Ferreira Hoje às 13:32 Facebook

A obrigatoriedade do veterinário reportar casos de maus tratos e a possibilidade das vítimas de violência doméstica levarem os seus animais para abrigos ou para instituições são algumas das medidas que a Provedora do Animal pretende criar. O objetivo é travar ciclos de violência, de forma a proteger os animais e as pessoas.

A ideia passa não só por proteger os animais que sofrem maus tratos, mas também por proteger as pessoas que são vítimas de algum tipo de violência. Segundo a Provedora do Animal, noutros países já há estudos que comprovam que as violências se interligam. "Uma pessoa que mata um animal pode vir a matar uma pessoa. Por isso, a proteger os animais, estamos a salvar vidas", alerta Laurentina Pedroso.

Através de webinares de sensibilização, que juntou forças de segurança, juízes, veterinários, técnicos de ação social e vários especialistas de outros países, foram partilhadas experiências e estudos sobre o tema da proteção dos animais e debateram-se soluções para travar o ciclo de violência.