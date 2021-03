Uma semana de aulas: "Podemos beijar com os olhos e abraçar com o coração"

Alexandra Barata Hoje às 07:35 Facebook

"Covid" e "saudade" foram duas das palavras mais escolhidas pelos alunos num exercício na sala de aula.

Após dois meses de confinamento em casa, o regresso à escola foi preparado no último dia de aulas à distância por Sónia Cruz, 49 anos, professora do 4.º ano na EB1/JI de Porto Salvo, em Oeiras. "Podemos beijar-nos com os olhos e abraçar com o coração", disse aos 19 alunos, ansiosos por voltarem a encontrar-se presencialmente.

Consciente de que o comportamento habitual nas crianças é abraçarem-se, sobretudo, quando não estão juntas há algum tempo, Sónia Cruz tentou evitar que isso sucedesse para que o regresso fosse o mais calmo possível. Ao primeiro tempo, tiveram Educação Física. "Era notório pela cara deles que estavam muito felizes. Estavam sempre a rir".