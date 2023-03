União Europeia quer fabricantes a reparar produtos até dez anos após a venda

A Comissão Europeia está a preparar uma pequena revolução na forma como tratamos os eletrodomésticos que se estragam. A proposta, aprovada na semana passada, prevê que os fabricantes sejam obrigados a reparar os produtos além do prazo da garantia, durante um período que varia entre cinco e dez anos, conforme o eletrodoméstico em causa. Essa obrigação destina-se a equipamentos, como televisores, máquinas de lavar roupa, frigoríficos e aspiradores.

A proposta ainda terá de passar pelo Parlamento Europeu, onde precisa de convencer a maioria dos deputados, e pelo Conselho Europeu, onde necessita de unanimidade, para que todos os estados-membros sejam obrigados a adotá-la num prazo que não pode ultrapassar os 24 meses, sob pena de multas. A medida visa criar "um estímulo ao setor da reparação, incentivando produtores e vendedores a desenvolverem modelos de negócio mais sustentáveis", justifica a Comissão.

A norma mais disruptiva dá aos consumidores o direito de reclamarem, junto dos fabricantes do eletrodoméstico, a reparação do mesmo depois do prazo de garantia. Essa reparação é paga, se o prazo de garantia estiver ultrapassado, mas a medida garante que "os consumidores terão sempre alguém a quem recorrer, quando optarem pela reparação dos produtos", refere a proposta.