Unicef quer ouvir crianças e jovens sobre eleições autárquicas

Com a iniciativa "Tenho voto na matéria", a UNICEF Portugal pretende recolher as opiniões, desejos e vontades dos jovens sobre as comunidades onde vivem, através de um inquérito online que estará disponível entre hoje e o dia 26 de setembro. Até ao dia de reflexão, a UNICEF também vai organizar sessões de discussão com os jovens.

O projeto, lançado hoje, Dia Internacional da Democracia, pretende sensibilizar para a "importância da participação das crianças e jovens na construção de uma cidadania ativa e democracia participada", explica a organização em comunicado. Sublinha também que as vontades dos jovens e crianças devem ser valorizadas regularmente e permanentemente pelos decisores políticos.

"Tenho voto na matéria" é dirigida a todos os jovens, com menos de 18 anos, que queiram partilhar o que pensam sobre as cidades, vilas ou aldeias onde vivem. A UNICEF garante que os resultados dos inquéritos serão apresentados aos futuros líderes de cada autarquia, de forma a contribuírem para o desenvolvimento das comunidades.

O inquérito estará disponível no site da UNICEF (https://unicef.pt/tenhovotonamateria) de hoje a 26 de setembro. Nesse período, a organização também irá promover "sessões de discussão com crianças e jovens, através da colaboração com as organizações locais, instituições que acolhem crianças, escolas e associações juvenis". Ao mesmo tempo, a UNICEF irá oferecer às escolas e entidades parceiras materiais pedagógicos e lúdicos sobre a cidadania ativa, democracia, participação e direitos das crianças.

A Diretora Executiva da UNICEF Portugal, Beatriz Imperatori, refere que pretendem "proporcionar às crianças e jovens de todo o país, a oportunidade de expressarem as suas opiniões e partilharem as suas ideias e sugestões com os titulares do poder público local para que as soluções que desenvolvam considerem também esta perspetiva única que contribui para a qualidade das suas comunidades e o bem-estar de todos".