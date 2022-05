Único produto de canábis chega a poucos doentes

Desconhecimento e resistência de médicos persistem. Num ano, Tilray vendeu 548 embalagens.

A primeira e única preparação à base de canábis autorizada em Portugal chegou às farmácias há cerca de um ano, mas serve poucos doentes. Desde abril do ano passado, foram vendidas cerca de meio milhar de embalagens, sendo que há doentes que usam mensalmente entre três a seis unidades. Ou seja, poderão ser menos de 20 os doentes a beneficiar do produto. Dificuldades no acesso à prescrição, motivadas por desconhecimento e resistência dos profissionais de saúde, bem como o preço elevado, serão alguns dos entraves a uma maior adesão à terapêutica.

No último ano, a empresa Tilray reportou a venda de 548 embalagens de flor seca com 18% de THC (canabinoide), segundo referiu o Infarmed ao JN. Após um início conturbado, com problemas na prescrição eletrónica e na distribuição às farmácias, a comercialização entrou em modo cruzeiro.