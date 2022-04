Unidade que faz transplantes de fígado a crianças de olho no surto e mão na guerra

Inês Schreck Hoje às 09:56 Facebook

Único centro de transplantação hepática pediátrica do país, em Coimbra, com experiência e capacidade de adaptação, prepara-se para eventual surto de hepatite aguda.

A unidade de transplantação hepática do Hospital Pediátrico de Coimbra, a única do país onde se fazem transplantes de fígado a crianças, entrou, nos últimos dias, em duas novas frentes. O surto de hepatite aguda de origem desconhecida que já afetou perto de 200 crianças em todo o mundo, das quais cerca de 20 precisaram de transplante de fígado, pode entrar pela porta a qualquer momento. Ou não, mas é preciso estar preparado. Ao mesmo tempo, está a entrar a guerra. Duas crianças ucranianas com cirrose descompensada e a precisar de tratamento urgente deverão chegar em breve.

"Carpe diem". A coordenadora da unidade, Isabel Gonçalves, vê o surto com preocupação, mas sem alarme. Casos de hepatite aguda de origem desconhecida acontecem todos os anos (um ou dois) e são responsáveis por 40% do total das chamadas hepatites fulminantes em crianças, explica a hepatologista pediátrica.