"Unidos bloqueamos": ativistas em protesto no terminal de Sines 

Cerca de duas centenas de ativistas e civis marcharam, este sábado, até ao terminal de gás natural liquefeito da Redes Energéticas Nacionais (REN), no porto de Sines, num protesto de resistência civil da plataforma "Parar o Gás".

O movimento promete bloquear de forma pacífica a entrada do terminal para interromper o normal funcionamento da instalação portuária, pelo fim da exploração de gás fóssil e exigência de eletricidade 100% produzida a partir de energias renováveis até 2025.

Pelas 13.30 horas, os ativistas chegaram aos portões do terminal de gás de Sines. Rapidamente um grupo de sete participantes no protesto formou uma corrente humana, sentados no chão e com os braços presos por tubos. Uma das participantes no protesto está presa às grades do portão com um cadeado de bicicleta ao pescoço.

Neste portão, onde passam habitualmente os veículos que transportam o gás que chega ao porto de Sines, encontra-se a maior parte dos ativistas e alguns membros da Amnistia Internacional Portugal para prestar apoio aos protestantes. Preparam-se para ficar no local o resto do dia. "Nós vamos continuar a parar o gás e o crime que está aqui a acontecer. Não vamos sair daqui sem fazê-lo", apontou ao JN Catarina Veiga, uma das porta-vozes da ação.

A poucos metros, um segundo grupo com cerca de 40 ativistas está a bloquear uma outra entrada do terminal. Os protestos estão a ser guardados por dezenas de militares da GNR.

Protesto com atraso, ativistas "culpam" a GNR

A manhã começou cedo para vários ativistas e civis que partiram em três autocarros de Lisboa, do Porto e Coimbra em direção a Sines, em Setúbal.

O protesto estava marcado para as 10 horas, mas, segundo o movimento, arrancou com quase duas horas de atraso depois de serem parados numa operação "stop" da GNR de Grândola. Ficaram cerca de 45 minutos retidos na estrada.

Chegados a Sines, os ativistas concentraram-se no Jardim da República. Arrancaram, depois vestidos com fatos brancos de corpo inteiro, numa marcha até à "entrada principal de gás fóssil em Portugal". "Unidos bloqueamos, resistimos pelo clima" e "Não há planeta B!", são alguns dos cânticos que entoaram durante o desfile de cerca de três quilómetros até ao terminal.