Universidade Católica e Amyris dão prémios para projetos biotecnológicos inovadores

Ana Maia Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade Católica do Porto, em parceria com a Amyris, lança a segunda edição do Prémio Amyris Innovation BIG Impact Award. As inscrições encontram-se abertas até dia 20 de setembro.

A Universidade Católica do Porto, a sua Associação de Antigos Alunos, e a Amyris juntam-se pela segunda vez para atribuir o prémio "Amyris Innovation BIG Impact Award".

Com duas categorias a concurso a Big Innovation Award" e a "Rising Innovation Award, o objetivo desta iniciativa é "apoiar a transição de ideias e atividades de investigação inovadoras para o mercado e, ainda, realçar a importância de promover projetos biotecnológicos inovadores e "fora da caixa", para que seja possível obter impactos positivos, sustentáveis e mensuráveis na sociedade" como explica o coorganizador do evento e vice-presidente da Associação ALUMNI da Escola Superior de Biotecnologia, Hugo Choupina.

Com os valores de prémio de 7.500€ e de 2.500€ respetivamente, a principal distinção entre as duas categorias é o tempo e a magnitude do projeto apresentado.

A Amyris ,empresa americana que apoia o projeto desenvolvido pela Universidade pela segunda vez consecutiva, revelam sentirem-se "orgulhosos em apoiar empreendedores que se dedicam a criar um impacto positivo no nosso Planeta, promovendo mudanças e inovações dentro da economia circular", diz o presidente e CEO da Amyris , John Melo.

Os vencedores de ambas as categorias do prémio serão conhecidas na 4ª edição do Fórum de Inovação em Biotecnologia: "Think Big in Biotecnology"(Pensa grande em Biotecnologia) a 12 de novembro. O tema desta edição será "Accelerating bio-innovation, now!" (Acelerando a bio-inovação, agora!).