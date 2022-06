Universidade de Coimbra em projeto que vai apoiar jovens sobreviventes de cancro

Guilherme Lopes Hoje às 22:27 Facebook

A Universidade de Coimbra integra o projeto "Outdoor Against Cancer Connects Us" (OACCUs), que vai apoiar jovens sobreviventes de cancro através da criação de ferramentas para a promoção de um estilo de vida saudável e quebrar o estigma associado a sobreviventes desta doença. O projeto europeu tem um investimento de mais de 2 milhões de euros e integra 14 parceiros, oriundos de seis países europeus.

O OACCUs centra-se no trabalho junto de sobreviventes de cancro, pretendendo estabelecer também uma rede ativa e sustentada de jovens afetados pela doença, para que possam acolher e apoiar os seus pares que lidam também com o cancro. Um projeto que integra, além da Universidade de Coimbra, 14 parceiros, oriundos de seis países europeus, e obteve um financiamento de 2 493 100 euros ao abrigo do programa EU4Health.

"A promoção de um estilo de vida saudável através do exercício físico, especialmente ao ar livre; o bem-estar psicológico e social, a alimentação saudável, adotando o máximo de alimentos não processados quanto possível, e a preservação do meio ambiente, contribuindo para um planeta saudável, são os quatro pilares de atuação do projeto", explica Paula Tavares, docente da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e coordenadora do projeto em Portugal.

Atuando dentro destes quatro domínios, de forma faseada, vão contribuir para a criação de ferramentas que promovam um estilo de vida saudável nos sobreviventes de cancro, que envolva amigos, família e a sociedade em geral. O objetivo final será a formação de embaixadores, que futuramente vão apoiar outros sobreviventes.

"O objetivo do projeto passa também por encontrar pontos que permitam intervir numa população que sofre não só da doença, mas num caráter preventivo através da prática de exercício físico e da aplicação dos restantes pilares de uma vida saudável", salienta Paula Tavares.

Sensibilizar a sociedade para o cancro

Neste âmbito, o "Outdoor Against Cancer Connects Us" pretende, nas palavras da investigadora, também "encontrar ferramentas para sensibilizar a própria sociedade para o facto de alguém que sobreviveu a um cancro não ter uma sentença de morte e, por isso, poder ter uma vida com qualidade e saudável".

"Estas ferramentas consistem em cursos de formação para profissionais auxiliarem os pacientes com cancro em três fases: preventiva; doente com cancro; e sobrevivente", afirma Paula Tavares, que acrescenta que informações e ferramentas complementares, desenvolvidas por outros jovens, vão ser implementados em cada um dos países europeus envolvidos.

O projeto vai durar 18 meses, até dezembro de 2023, mas planeia ter resultados no final deste ano. Além da Universidade de Coimbra, o projeto também envolve a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O "Outdoor Against Cancer Connects Us" é uma iniciativa europeia, coordenada pela Universidade de Umeå, na Suécia, e reúne uma equipa multidisciplinar, com profissionais das áreas de desporto, medicina, enfermagem, educação, jornalismo, sociologia e psicologia. Integra o "Outdoor Against Cancer" (OAC), fundado em 2017 por Petra Thaller, atual presidente e sobrevivente do cancro na mama.