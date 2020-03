Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro suspende aulas presenciais

Rita Neves Costa Ontem às 23:58 Facebook

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) decidiu suspender esta quarta-feira as atividades presenciais devido ao surto de coronavírus.

A suspensão começa esta quinta-feira e prolonga-se até 27 de março, segundo o site oficial da instituição. As bibliotecas, salas de estudo e atividades desportivas estão também suspensas. A UTAD continuará com o normal funcionamento das residências e cantinas, no entanto aconselha, se possível, o regresso ao domicílio dos estudantes deslocados.

A mesma universidade já tinha suspendido eventos e deslocações ao estrangeiro.