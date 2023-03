Universidade do Algarve vai abrir vagas para alunos carenciados

Joana Amorim Hoje às 12:32 Facebook

No próximo concurso nacional de acesso ao Ensino Superior, a Universidade do Algarve vai abrir um contingente prioritário para estudantes do Secundário beneficiários do escalão A da ação social escolar, alocando 2% de vagas para cada ciclo de estudos. A instituição adere, assim, ao projeto-piloto desenhado pela tutela no âmbito da revisão das regras de acesso ao Superior.

Em comunicado, a Universidade do Algarve diz esperar que a criação deste contingente "possa contribuir para reduzir a sub-representação dos beneficiários do escalão A da ação social escolar no ensino superior". Sublinhando, ainda, o reitor Paulo Águas que a medida proposta pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior "mereceu a adesão imediata" daquela instituição na medida em que "promove a inclusão através de uma discriminação positiva para estudantes provenientes de estratos sócio-económicos mais desfavorecidos".

No mês passado, recorde-se, a tutela anunciou a criação daquele contingente, que avançará no ano letivo 2023/2024 em projeto-piloto com as universidades e institutos politécnicos aderentes. No ano seguinte, o objetivo é ter mais instituições a voluntariarem-se, altura em que será feita uma avaliação daquela via de acesso. Este contingente será monitorizado através de um projeto financiado pela Comissão Europeia. Mediante essa avaliação, será generalizado a todo o concurso nacional de acesso em 2025.

O Governo tinha anunciado, em 2021, um contingente específico para alunos provenientes de escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). Contudo, as 500 vagas prometidas para "mitigar desigualdades" nunca se materializaram.

Para se candidatar ao contingente prioritário da Universidade do Algarve o estudante deve, cumulativamente, ser titular de um curso de ensino secundário concluído até ao ano letivo 2022/23; fazer prova de capacidade para frequência do ensino superior; e não estar abrangido pelo estatuto do estudante internacional. De acordo com a informação nesta terça-feira disponibilizada pela instituição, a "candidatura consiste na indicação, por ordem decrescente de preferência, dos cursos para os quais o estudante dispõe das condições de candidatura adequadas e onde se pretende inscrever".