Universidade do Minho cria um simplex para laboratórios

A Escola de Ciências da Universidade do Minho (UMinho) vai lançar uma plataforma digital que pretende melhorar a gestão dos recursos e práticas laboratoriais, poupando tempo e custos. A ferramenta "EASY GOV", que será apresentada esta quarta-feira no campus de Gualtar, em Braga, "é adequada a todo o tipo de laboratórios", assegura a coordenadora, Cristina Ribeiro.

Concretamente, a plataforma funciona como uma espécie de simplex dos laboratórios, permitindo o registo de procedimentos que ocorrem no dia-a-dia, como manutenções preventivas, avarias e marcações de equipamentos. Ao mesmo tempo, a ferramenta possibilita fazer o inventário das máquinas, produtos químicos, recursos biológicos e até "controlar os resíduos produzidos e existentes em cada laboratório, reduzindo o seu impacto ambiental", elucida Cristina Ribeiro, sublinhando que "a eliminação do uso do papel", também, está entre os principais objetivos.

Segundo a responsável, além de se adaptar a diferentes tipos de laboratórios, a EASY GOV poderá, também, internacionalizar-se, uma vez que o projeto, financiado pelo programa europeu Erasmus+, contou com o contributo, nos últimos dois anos, de investigadores das universidades de Itália, Grécia e Letónia.

Para já, o projeto está acessível em easygov.bio.uminho.pt. Em fevereiro, será lançada uma versão de demonstração para outras instituições testarem as funcionalidades. Cristina Ribeiro está certa de que a ferramenta permitirá "uma maior transparência, ao registar o que cada um faz, as necessidades e os fluxos".