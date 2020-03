Universidade do Minho sem aulas até ao fim do ano letivo

Emília Monteiro Hoje às 16:28 Facebook

A Universidade do Minho cancelou todas as aulas presenciais até ao fim do ano letivo, continuando a assegurar o modelo de ensino à distância.

De acordo com um despacho publicado esta segunda-feira pelo reitor no portal académico, o período curricular é alargado por uma semana, até 27 de junho.

"Face à evolução da pandemia, não são previsíveis condições que permitam retomar as atividades letivas em regime presencial, em segurança", afirmou Rui Vieira referindo que "a avaliação das aprendizagens deve ser realizada em consonância" com a decisão agora tomada.

Os docentes de cada unidade curricular têm até 20 de abril para informar os estudantes das alterações introduzidas ao modelo das aulas e das metodologias de avaliação adotadas. Já a época de exames de recurso tem lugar até 18 de julho, sendo realizados à distância ou, se as circunstâncias epidemiológicas o permitirem, presencialmente. O novo calendário de exames deve ser comunicado até 1 de junho por cada instituição e escola.