Universidade do Porto mantém aulas e atividades regulares

Em comunicado, a Universidade do Porto esclarece que vai manter as suas "atividades regulares", com a exceção das instalações do ICBAS e da Faculdade de Farmácia que continuam encerradas. Também as aulas do mestrado integrado da Faculdade de Medicina estão suspensas.

"Não há razões de saúde pública que justifiquem, à data, a suspensão de atividades ou o encerramento de instalações das Universidades, à semelhança do que acontece com a generalidade dos setores de atividade em Portugal", esclarece a instituição do ensino superior em comunicado, estsa terça-feira.

A Universidade do Porto acrescenta que os membros da comunidade académica considerados como casos suspeitos ou confirmados estão já em isolamento profilático. Da mesma forma, os alunos ou funcionários residentes em Felgueiras e Lousada podem deslocar-se às instalações da universidade. No comunicado é salientado ainda que "é formalmente contraindicada a presença de pessoas com sintomas de infeção respiratória".