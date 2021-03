Universidade Fernando Pessoa obriga docentes a darem aulas no campus

Alexandra Barata Hoje às 19:18 Facebook

Fundação não segue as últimas orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Coordenadores manifestam discordância, mas instituição não cede.

A Universidade Fernando Pessoa (UFP), no Porto, deu indicações aos docentes para darem aulas à distância a partir do campus, o que constituiu um incumprimento das últimas orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). No âmbito do estado de emergência em vigor, os professores são obrigados a trabalhar a partir de casa.

A presidência da Fundação Fernando Pessoa (FFP), liderada por Salvato Trigo, determinou que as aulas no segundo semestre decorreriam "exclusivamente com recurso a ensino não presencial", com base nas recomendações do MCTES de 21 de janeiro. Contudo, exige que as aulas sejam dadas a partir do campus, como consta nas orientações de 14 de janeiro, quando o agravamento da pandemia levou o MCTES a substituir esta medida pelo teletrabalho.