Universidade Fernando Pessoa suspende ensino presencial

Aulas práticas laboratoriais e clínicas vão ser adiadas para férias da Páscoa e para a semana da Queima das Fitas para prevenir contágios com covid-19.

A Universidade Fernando Pessoa (UFP) vai interromper "o ensino presencial, sendo substituído por ensino à distância, nas aulas teórico-práticas, até ao dia 30 de março", no âmbito das medidas de prevenção do contágio com Covid-19.

Relativamente às aulas práticas, que são obrigatórias, "serão recalendarizadas por forma a que, nas férias da Páscoa e na paragem letiva da semana da Queima das Fitas, possam ser recuperadas".

Os alunos de Fisioterapia e de Medicina Dentária tinham alertado as autoridades para a situação de risco no âmbito da prática de clínica na faculdade, especialmente nas de fisioterapia respiratória sem máscaras cirúrgicas de proteção e "com muitos pacientes pertencentes a grupos de risco".

Os estudantes pediram à Direção da UFP o ensino à distância e a recalendarização das aulas práticas, que hoje foi anunciada.