Universidades aflitas para assegurar bens alimentares nas cantinas

Empresas que abandonam a concessão, concursos desertos, produtos que não chegam. Instituições falam em "situação dramática".

A gestão das cantinas das universidades e politécnicos tem sido, por estes dias, uma verdadeira dor de cabeça para as instituições. Nas concessionadas, há empresas a abandonarem o serviço e outras a ameaçarem sair caso os preços contratualizados não sejam revistos em alta. Nas diretamente geridas pelas instituições, os concursos para fornecimento de bens alimentares ficam desertos. E os que são fechados deparam-se com fornecedores que por vezes não entregam o acordado, obrigando a mudar ementas em cima da hora. Tudo por culpa da inflação e da incerteza a si associada. Reitores e presidentes de politécnicos falam, ao JN, numa "situação dramática" e em "turbulência". Garantindo que tudo farão para que o serviço não falhe.

A prática de concursos para fornecimento de bens alimentares a um ano é passado. "Neste momento, os fornecedores não garantem preços além dos 15 dias, não apresentam propostas, os concursos ficam desertos e compramos à peça e ao dia", explica o reitor da Universidade do Porto, que tem cantinas em concessão e em gestão direta. Há instituições em que que as concessões foram abandonadas face à impossibilidade de rever o preço e António de Sousa Pereira antevê "problemas sérios na renovação do contrato". Falando numa "situação dramática e complexa", que "não se sabe como vai evoluir", o reitor adianta que, "de uma forma generalizada, os concursos [feitos por lotes de alimentos] ficam desertos". Obrigando a "fazer concursos todas as semanas, num acréscimo de trabalho brutal".