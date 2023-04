Universidades de Lisboa e do Porto são as que menos bolseiros têm

Joana Amorim Hoje às 08:01 Facebook

Alunos apoiados com maior peso no ensino politécnico e interior. Cursos de excelência com percentagem baixa de estudantes de classes mais desfavorecidas.

Uma radiografia às bolsas de estudo atribuídas aos estudantes no Superior, feita pela comissão independente nomeada pelo Governo para avaliar o regime jurídico das instituições, desmonta "casos evidentes de falta de equidade no acesso". Desde logo, o facto de as universidades com menor percentagem de bolseiros estarem em Lisboa e no Porto. Depois, uma maior preponderância de alunos apoiados no ensino politécnico e em instituições localizadas em zonas com "uma componente rural forte". Mas também a existência de "diversos cursos com uma percentagem demasiado baixa de alunos de classes mais desfavorecidas". Como é o caso dos cursos de excelência, como Medicina.

Analisando o sistema universitário, verifica-se que a Nova de Lisboa, o ISCTE, a Universidade de Lisboa e a do Porto têm a menor percentagem de bolseiros: 8,65%, 8,88%, 10,99% e 15,89%, respetivamente. Sendo que estas quatro instituições respondem por 57,5% dos universitários. Notando-se, assim, que "existem algumas instituições que exibem, claramente, um caráter de elitismo, nomeadamente da Área Metropolitana de Lisboa (Nova, ISCTE e ULisboa)", e que a "UPorto exibe algum caráter de elitismo, nomeadamente em algumas das faculdades, como Medicina, ICBAS, Medicina Dentária e Engenharia".