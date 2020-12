Universidades séniores fechadas deixam idosos mais deprimidos

Alexandra Barata Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O encerramento de cerca de 25% das universidades seniores, desde a declaração do primeiro estado de emergência, em março, provocou um aumento de ansiedade, depressão, solidão e isolamento dos idosos.

A garantia é dada por Luís Jacob, presidente da Rutis - Rede de Universidades Seniores, que tem incentivado estes espaços a reabrirem ou a manterem atividades online.

"Temos relatos de pessoas que encontram alunos na rua que não as reconheceram porque estão há muitos meses em casa", assegura Luís Jacob. Defende, por isso, que as universidades seniores devem, pelo menos, manter contacto com os alunos através da internet, apesar de ter consciência que nem todos os alunos sabem usar o computador.