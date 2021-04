Universitários contra propinas pedem mais apoios sociais

Vanessa Pereira Hoje às 07:17 Facebook

Alunos protestam, esta quarta-feira, em várias cidades e alertam para o facto de o abandono estar a aumentar devido às dificuldades económicas.

A pandemia agravou as dificuldades de muitas famílias e há alunos no ensino superior a pôr em causa a continuidade nos estudos dadas as dificuldades em suportar os custos. Os estudantes saem esta quarta-feira à rua em vários pontos do país num protesto antipropina sob o lema "É hora de avançar, a propina tem que acabar!".

"É preciso acabar com as propinas porque são dos maiores entraves económicos e sociais do Ensino Superior", diz Nuno Marques, vice-presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. "A atualidade da vida dos estudantes e do ensino superior, após cerca de um ano desde o início do surto pandémico, revelam as fragilidades da situação económica e social e são inegáveis as dificuldades que os estudantes hoje atravessam", constata.