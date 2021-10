Universitários têm dificuldade em interpretar informação sobre saúde 

Zulay Costa Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa revela que 44% dos que frequentam o Ensino Superior têm nível inadequado ou problemático de literacia.

Quase metade dos estudantes universitários tem nível inadequado ou problemático de literacia em saúde, ou seja, a sua capacidade individual para obter, processar e interpretar informação básica em saúde e serviços de saúde fica aquém do que seria desejado para poder tomar decisões autónomas e inteligentes para si e para a comunidade. Os resultados constam do estudo "Literacia em Saúde no Ensino Superior: Desafios em Portugal", promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Lilly Portugal, que é hoje apresentado.

De acordo com o estudo, que analisou 4801 questionários recolhidos online entre dezembro de 2020 e abril de 2021, 44% dos estudantes têm níveis inadequados ou problemáticos de literacia em saúde.

Os estudantes com menores rendimentos e com pais com escolaridade mais baixa (até ao 3º ciclo) são os que reportaram mais níveis inadequados ou problemáticos de literacia em saúde, independentemente do género e da idade.

O distrito onde completam o ensino secundário também influencia. Os arquipélagos da Madeira e Açores e regiões do centro interior sobressaem com maior proporção de estudantes com níveis deficitários de literacia em saúde. O estudo revela ainda que o nível de literacia em saúde é tendencialmente mais elevado entre os alunos de cursos de maior grau (pós-graduação, mestrado e doutoramento).

"Os dados evidenciam que o contexto socioeconómico é um determinante fundamental da literacia em saúde na população universitária", o que "está em linha com o que tem vindo a ser observado para a população em geral, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa", salienta Ana Rita Pedro, investigadora que coordenou o estudo. "Mesmo num contexto diferenciado, como o do ensino superior, a situação socioeconómica e o meio familiar dos estudantes fazem a diferença", refere.

Cursos de saúde esbatem diferenças

PUB

São os alunos dos cursos não relacionados com Saúde quem apresenta níveis de literacia mais preocupantes, que se mantêm ao longo da formação - os níveis de literacia em saúde de um aluno finalista de um curso não relacionado com a Saúde não diferem dos de um aluno do primeiro ano. Em sentido inverso, ainda que os alunos do primeiro ano dos cursos de Saúde tenham níveis tendencialmente mais baixos de literacia em saúde que os restantes anos, estes tendem a aumentar ao longo da evolução académica.

"Verificou-se que um aluno finalista de um curso da área da Saúde tem maior propensão para ter um nível adequado de literacia em saúde, independentemente do género, idade ou rendimento, comparando com um aluno a iniciar o seu percurso", sublinha a escola.

Para além dos dados, o estudo apresenta recomendações de estratégias de atuação para a promoção da literacia em saúde no contexto do ensino superior português, com base nos contributos de um painel de 28 peritos de diversas áreas e instituições a nível nacional.