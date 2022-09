Urgência e bloco de partos de Bragança fecham três dias

Inês Schreck Hoje às 16:01 Facebook

A urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o bloco de partos do Hospital de Bragança fecham esta segunda-feira à meia-noite e só reabrem sexta-feira de manhã. A maternidade mais próxima fica a quase uma hora e meia de carro. Esta semana, outros seis hospitais estão a funcionar de forma intermitente.

Os constrangimentos nas urgências de Obstetrícia continuam. Esta semana, há sete hospitais com fechos temporários dos serviços por falta de médicos.

A situação mais grave será em Bragança. De acordo com informação atualizada esta segunda-feira no Portal do SNS, o hospital, que integra a Unidade Local de Saúde do Nordeste, vai encerrar os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o bloco de partos à meia-noite desta segunda-feira e só reabrem na sexta-feira às 8 horas.