Urgência pediátrica do Garcia de Orta encerra à noite a partir de segunda-feira

O serviço de urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai fechar à noite a partir de segunda-feira, disse hoje a ministra da Saúde, que prolongou o horário de duas unidades de saúde para colmatar este encerramento.

"Face às dificuldades para fazer a escala [de profissionais de saúde no Garcia de Orta], esta é a solução que, tecnicamente, foi estudada como a mais adequada e estável", afirmou Marta Temido.

A ministra falava numa conferência de imprensa, no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Na altura, explicou que vai ser alargamento o horário das unidades de saúde da Amora, no Seixal, e da Rainha Dona Leonor, em Almada, para dar resposta ao encerramento da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, que se concretiza a partir de segunda-feira.

De acordo com a ministra, estas duas unidades de saúde vão passar a funcionar das 08.00 às 00.00 horas, nos dias de semana, e das 10.00 às 22.00 horas, no fim de semana.

Fora das horas de funcionamento destas duas unidades de saúde, os utentes devem utilizar a Linha Saúde 24, através do 808 24 24 24, para que, em caso de situações urgentes, os doentes sejam socorridos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que deve assegurar o encaminhamento para outros hospitais.

Reconhecendo que "não é uma solução ideal, porque é de contingência", a governante considerou que a resposta encontrada é a que garante "mais segurança" para os utentes.

Na sexta-feira, a Comissão de Utentes do Seixal avançou que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, ia começar a encerrar todas as noites, a partir de segunda-feira e durante seis meses.

Nessa altura, a ministra da Saúde disse que o encerramento todas as noites da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, "é uma hipótese que está ainda em estudo".