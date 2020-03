Urgência Pediátrica do hospital da Feira condicionada após caso de Covid-19

Salomão Rodrigues Hoje às 09:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Na sequência da identificação de um caso positivo de Covid-19 numa utente internada no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, o serviço de urgência pediátrica está com funcionamento condicionado por falta de profissionais de saúde.

Diz o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) que foi identificado um elevado número de profissionais do Serviço de Pediatria desta instituição a quem foi determinada a observância de um período de quarentena de 14 dias a contar da data do último contacto com a doente em causa

"Em face dessa circunstância, o Serviço de Pediatria do CHEDV fica condicionado em meios humanos para assegurar o funcionamento do Serviço de Urgência Pediátrica na totalidade".

Assim, este serviço passa a funcionar das 8 às 20 horas, até ao próximo dia 23 de março.