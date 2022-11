Urgências atravessam maior pico de infeções respiratórias do ano

Inês Schreck Hoje às 22:08 Facebook

Hospitais atingem recordes de procura e tempos de espera disparam. Responsáveis pedem a doentes que liguem ao SNS24 ou recorram ao centro de saúde. Ministro rejeita ideia de caos.

Ainda não chegou o inverno e as urgências já estão a atravessar o maior pico de infeções respiratórias do ano. Com vários vírus a circular em simultâneo, os serviços de atendimento de adultos e de crianças, de hospitais públicos e privados, têm registado um aumento significativo da procura e os tempos de espera dispararam. Ao final do dia de ontem, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, registava uma espera média de mais de oito horas para os doentes com pulseira amarela (urgentes). Somam-se os apelos para que os doentes liguem para o SNS24 e recorram aos centros de saúde.

O ministro da Saúde admite que estamos perante uma "pressão aumentada", mas rejeita a ideia de "caos" no SNS. Para Manuel Pizarro, a situação atual não é normal para a época, mas "mimetiza o que aconteceu no hemisfério sul", onde se verificou uma antecipação das infeções respiratórias (ler ao lado).