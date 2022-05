Urgências do S. João com "maior número de sempre" de admissões

Marisa Silva Hoje às 10:02 Facebook

O Hospital de S. João bateu, na segunda-feira, o recorde na afluência às urgências. No total, foram feitas 1022 admissões. Trata-se do "maior número de sempre" no serviço.

Segundo fonte do hospital do Porto, no segundo dia com mais admissões foram atendidos 1003 utentes.

Tal como o JN noticiou no final de março, os hospitais defendem a regulação do acesso às urgências, fechando a porta a doentes que chegam ao serviço pelo próprio pé e sem referenciação do centro de saúde, da linha SNS24 ou do INEM.