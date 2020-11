"Urgente" decidir guarda e transporte das vacinas

Alexandra Figueira Hoje às 09:15 Facebook

Associação de logística garante que Portugal tem infraestruturas, mas terão de ser adaptadas. A vacina da Pfizer será das mais exigentes a nível da temperatura.

Portugal deve decidir já a forma como vai armazenar e distribuir as vacinas contra a covid-19, mal sejam entregues pelas farmacêuticas à União Europeia. Portugal tem as infraestruturas necessárias, mas é de esperar que tenham que ser adaptadas, até porque, pelo menos, uma vacina exigirá temperaturas muito abaixo das que existem nos centros de logística. É "urgente" estruturar a estratégia, diz a Associação Portuguesa de Logística (APLOG). O Governo promete apresentar um plano até ao final de novembro.

A vacina que está numa fase mais adiantada de investigação é a do consórcio da Pfizer, com quem a União Europeia já assinou contrato para o fornecimento de até 300 milhões de doses. Esta será uma das mais exigente do ponto de vista logístico, por ter de ser armazenada a temperaturas muito baixas.