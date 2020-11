Uso de sacos plásticos leves subiu

Carla Sofia Luz Hoje às 08:09 Facebook

Consumo regista subida aumento com mais de 35 mil sacos vendidos, após três anos de queda acentuada, desde que foi introduzida a taxa de 10 cêntimos.

O consumo de sacos de plástico leves aumentou em 2019, após três anos de queda acentuada. Venderam-se mais 35 mil sacos no ano passado do que em 2018, o que reflete uma ligeira inversão nos comportamentos. Ainda não há dados sobre o ano de 2020, porém tudo aponta para um agravamento do consumo face ao surgimento da pandemia e ao crescimento do comércio online, em particular no setor alimentar.

Desde fevereiro de 2015 que os consumidores pagam uma taxa de 10 cêntimos por cada saco de plástico leve que peçam nas lojas. Com a contribuição a pesar-lhes na carteira, tem-se assistido a um abandono desse hábito. A alternativa têm sido os sacos reutilizáveis.