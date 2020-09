"Uso do fogo não é opção": Risco de incêndio muito elevado até terça-feira

JN Hoje às 12:17 Facebook

Até terça-feira há um "significativo agravamento" do risco de incêndio devido às previsões meteorológicas, pelo que, Proteção Civil sublinha que o "uso do fogo não é opção".

"Este domingo, segunda-feira e terça-feira são os piores dias", indicou este domingo, pelas 12 horas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em conferência de imprensa, na sede em Carnaxide.

"Até terça-feira haverá um aumento muito significativo do risco de incêndio e dificuldades no combate, por isso, o uso do fogo não é uma opção, nem a utilização de maquinaria em espaços agrícolas ou espaços florestais", sublinha a ANEC.

Treze distritos a norte do Tejo e Portalegre entraram em estado de alerta, até às 23.59 horas de terça-feira, devido às previsões meteorológicas de "significativo agravamento" do risco de incêndio.

Além de Portalegre, a medida abrange os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

A declaração da situação de alerta foi anunciada na sexta-feira pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. "Tolerância zero ao uso do fogo", avisou na altura Patrícia Gaspar.