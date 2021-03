UTAD celebra 35 anos a trabalhar para um curso de Medicina

Eduardo Pinto Hoje às 07:27 Facebook

Ambição já é antiga, mas pandemia gerou oportunidade. Protocolo com centro hospitalar visa criar centro académico clínico.

Há muitos anos que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, ambiciona um curso de Medicina. Ontem, na comemoração do 35.0 aniversário, foi dado o primeiro passo com a celebração de um protocolo com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vai ser criado um centro académico clínico, que, de acordo com o reitor, António Fontainhas Fernandes, será a "base para o futuro curso de Medicina".

A ambição é justificada com a "necessidade de dar resposta aos novos desafios da Humanidade". O reitor põe ênfase neste "período trágico devido à pandemia", para sublinhar que é preciso "repensar a saúde". As alterações climáticas e nos ecossistemas conduzem ao aparecimento de doenças que se transmitem de animais ao ser humano, logo "o país precisa forçosamente de uma nova área de investigação".

Tendo a UTAD um curso "creditado internacionalmente" na medicina veterinária e tendo competências na saúde, "está na altura de criar condições para uma futura formação na área das doenças zoonóticas".

Campus ecológico

Fontainhas Fernandes também pretende um campus mais verde. Não no sentido literal, que esse é há muito real nos 130 hectares de área, a maioria deles com vegetação, mas com mais espaço para as pessoas e menos para carros.

Em termos ambientais, "o campus da UTAD já é o primeiro português certificado a nível internacional". Faltava "retirar o amianto" e "substituir a energia corrente pela gerada por biomassa", bem como "substituir as lâmpadas por tecnologia LED". As intervenções já foram concluídas e permitiram uma poupança de "50% no consumo e 70% nas emissões de carbono".

Está em curso a criação de um sistema de mobilidade "amigo das pessoas". Para além de uma ecovia com sete quilómetros, Fontainhas Fernandes destaca que "toda a zona central vai ser pedonalizada, de modo a que a Universidade seja um sítio de encontros entre as pessoas".

Numa sociedade cada vez mais digital, "são as artes, as ciências e as humanidades que vão marcar a diferença". Daí que o reitor procure que, ao andarem mais a pé, as pessoas se cruzem e se conheçam "para além do endereço do email".

Laboratórios

O Inov4Agro e AL4AnimalS foram apresentados ontem, bem como o polo de Vila Real do Instituto Fraunhofer (agricultura inteligente) e o UTAD Food Alliance (ciência animal).

Reitor de saída

Fontainhas Fernandes está quase a terminar o segundo mandato. Sai com o sentimento de deixar a Universidade "mais bem preparada para dar resposta aos novos desafios".

Três candidatos

O novo reitor da UTAD vai ser eleito no dia 29 de março. Há três candidatos: Emídio Gomes, atual vice-reitor, Vasco Amorim, docente da casa, e a professora Cristiane Derani.