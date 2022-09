UTAD com novo máximo de novos alunos colocados

JN Hoje às 20:13 Facebook

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) preencheu 94,5% das vagas disponíveis para a 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior.

O valor corresponde a 1539 novos estudantes colocados, explica a instituição em nota de Imprensa, o que representa um aumento de 10% face a 2021 e um novo máximo.

"Conseguimos um máximo histórico de número de novos alunos admitidos na UTAD", aponta o reitor Emídio Gomes, no mesmo comunicado.

Do total de candidatos, 1553 escolheram a UTAD como primeira opção na primeira fase.

Houve 28 cursos com as vagas esgotadas na primeira fase. É o caso de Engenharia Informática, Ciências do Desporto, Enfermagem e Medicina Veterinária, que têm o maior número de alunos.

Medicina Veterinária, Psicologia e Gestão são os cursos com a média de entrada mais elevada.